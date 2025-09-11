Нацбанк не змінив облікову ставку та не виключає її зниження у 4 кварталі

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Про це йдеться у повідомленні регулятора 11 вересня.

Зазначається, що це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку і приведення інфляції до 5%.

"Номінальна дохідність гривневих інструментів упродовж останніх місяців практично не змінювалася, а в реальному вимірі дещо зросла за рахунок сповільнення інфляції і поліпшення інфляційних очікувань", - зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, у результаті обсяги вкладень населення у строкові депозити й ОВДП у гривні надалі збільшувалися, а чистий попит на валюту з боку населення був стриманим.

Також зазначається, що липневим макроекономічним прогнозом НБУ передбачається початок циклу зниження облікової ставки у IV кварталі 2025 року.

Хоча інфляція закріплюється на траєкторії зниження, проінфляційні ризики зберігаються.

"Національний банк уважно спостерігатиме за розвитком ситуації. У разі реалізації чи посилення проінфляційних ризиків НБУ буде готовий відтермінувати зниження облікової ставки, а за потреби – вжити додаткових заходів", - наголосив Пишний.

Нагадаємо:

Нацбанк у березні підвищив облікову ставку ще на 1 в.п. – до 15,5% річних, а у квітні, червні та липні зберіг її на цьому рівні.