Новини 10 березня: мобілізація айтівців, провал законопроєкту про "податок на OLX", інфляція
Про що говорили сьогодні?
Про айтівців: Близько 17% опитаних чоловіків в IT наразі мають бронювання від свого основного роботодавця, ще близько 5% мають бронювання чи відстрочку на другій не основній роботі.
Про "податок на OLX": Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №14025 про впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.
Про таксі: Міністерство розвитку громад та територій розробило законопроєкт щодо реформи таксі, метою якої є вивести ринок таксі з тіні та зробити роботу водіїв легальною, простою та безпечною.
Про інфляцію: В Україні зростання споживчих цін у лютому 2026 року прискорилось до 1% з 0,7% у січні 2026 року.
