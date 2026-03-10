Новини 10 березня: мобілізація айтівців, провал законопроєкту про "податок на OLX", інфляція

Про що говорили сьогодні?

Про айтівців: Близько 17% опитаних чоловіків в IT наразі мають бронювання від свого основного роботодавця, ще близько 5% мають бронювання чи відстрочку на другій не основній роботі.

Про "податок на OLX": Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №14025 про впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Про таксі: Міністерство розвитку громад та територій розробило законопроєкт щодо реформи таксі, метою якої є вивести ринок таксі з тіні та зробити роботу водіїв легальною, простою та безпечною.

Про інфляцію: В Україні зростання споживчих цін у лютому 2026 року прискорилось до 1% з 0,7% у січні 2026 року.

Ексклюзив ЕП

Росія посилює удари по логістиці: що відбувається з портами та залізницею

Росія посилює удари по портах і залізничних вузлах. Наскільки ці атаки шкодять економіці і чи здатні вони зламати логістичну систему країни?