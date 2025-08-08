НБУ хоче дозволити небанківським установам отримувати ліцензію на валютні операції

Національний банк України планує надати можливість небанківським установам отримувати ліцензію на здійснення валютних операцій.

Про це НБУ повідомляє на своєму офіційному сайті.

Небанківські установи зможуть здійснювати такі операції під час надання фінансової платіжної послуги з еквайрингу платіжних інструментів, повідомляє регулятор.

Наразі є проєкт відповідних змін до положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій.

Оприлюднені до обговорення зміни до порядку еквайрингу платіжних інструментів та окремі авторизаційні питання, пов’язані з визначенням еквайрингу платіжних інструментів.

У проєкті пропонується, зокрема визначити право небанківської фінансової установи та оператора поштового зв’язку здійснювати валютні операції під час надання фінансової платіжної послуги з еквайрингу платіжних інструментів на підставі ліцензії на здійснення валютних операцій.

Також запропоновано виключити вимогу щодо розміру мінімального статутного капіталу для отримання ліцензії, пов'язаної з переказом коштів без відкриття рахунку.

Окрім того – уточнити підстави для відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій та щодо окремої валютної операції та порядок припинення валютних операцій у разі відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій та щодо окремої валютної операції.

