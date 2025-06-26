Повноваження НБУ стосовно проведення позапланових перевірок банків розширюються

Національний банк України вніс зміни до системи контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зокрема, регулятор уточнив та доповнив вимоги до організації та порядку проведення Нацбанком планових і позапланових виїзних перевірок банків з питань готівкового обігу.

"Йдеться про перевірки, спрямовані на забезпечення контролю за дотриманням банками вимог Національного банку до касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, захисту приміщень банків", – говориться у повідомленні.

Зміни стосуються порядку публічного інформування про проведення перевірок банків, порядку створення під час перевірки необхідних для її проведення документів в паперовій та електронній формах, інформації у формі копій даних / частини даних відеоархіву із системи технологічного відеоконтролю, повідомляє регулятор.

Також йдеться про обов’язкові відомості для документів у паперовій формі, які складаються під час перевірки, визначені вимоги щодо забезпечення інспекторам доступу до необхідної документації та всебічного сприяння у проведенні перевірки.

Повноваження Нацбанку стосовно проведення позапланових перевірок банків з питань готівкового обігу розширюються.

Це здійснено, зокрема з урахуванням підстав, пов’язаних із віднесенням банку до категорії проблемних, та потребою в перевірці виконання банком установлених Нацбанком вимог та/або обмежень, уточнює регулятор.

Зміни торкнуться процедури повідомлення об’єкта перевірки про початок здійснення адміністративного провадження та умов, за яких інспектори мають складати акт про недопуск та акт про перешкоджання в разі перешкоджання здійсненню перевірки.

Крім того, Національний банк конкретизував та доповнив інші вимоги, що визначають перебіг проведення перевірок банків з питань готівкового обігу.

"Реалізація цього документа підвищить якість організації проведення перевірок з питань готівкового обігу на різних її етапах", – говориться у повідомленні.

Зміни були затверджені постановою Правління Національного банку України від 13 червня 2025 року № 62 "Про затвердження Змін до Положення про організацію та проведення перевірок банків з питань готівкового обігу". Постанова набирає чинності з 27 червня 2025 року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Національний банк здійснив встановив мінімальне значення коефіцієнта левериджу для банків та банківських груп на рівні 3%. Таке значення визначено за результатами аналізу проведених банками тестових розрахунків коефіцієнта левериджу, який розпочався у квітні поточного року, зокрема за результатами калібрування, здійсненого Нацбанком.

Раніше повідомлялося, що Національний банк оприлюднив етапи впровадження оновлених регуляторних вимог до банків на 2021–2024 роки. На 2024 рік було заплановане приведення структури капіталу банків у відповідність до міжнародних стандартів.

Також повідомлялося, що НБУ створив департамент інтегрованого ризик-менеджменту, реорганізувавши існуючий департамент.