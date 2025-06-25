Нацбанк встановив нову вимогу до капіталу банків

Національний банк здійснив встановив мінімальне значення коефіцієнта левериджу для банків та банківських груп на рівні 3%.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Регулятор називає це черговим кроком до наближення нормативно-правових актів Національного банку у сфері банківського регулювання до стандартів ЄС.

"Таке значення визначено за результатами аналізу проведених банками тестових розрахунків коефіцієнта левериджу, який розпочався у квітні поточного року, зокрема за результатами калібрування, здійсненого Національним банком", – говориться у повідомленні.

Дотримання мінімального значення коефіцієнта левериджу банками передбачено з 01 вересня 2025 року, банківськими групами – з 01 квітня 2026 року.

Також для більш повної адаптації банків до нових регуляторних вимог тестовий період для розрахунку банками значення коефіцієнта левериджу продовжено на один місяць (до кінця серпня 2025 року) із здійсненням щоденних розрахунків.

"Такі нові вимоги сприятимуть підвищенню фінансової стійкості банків і подальшому зміцненню банківського сектору в цілому, а також підвищать рівень еквівалентності вітчизняних регуляторних норм правилам ЄС", – запевняє регулятор.

Коефіцієнт левериджу є додатковим показником достатності капіталу 1 рівня для покриття ризиків за активними операціями, без урахування ступеня ризиковості активу (який визначається через вагу ризику), інформує НБУ.

"Запровадження коефіцієнта левериджу у світі почалося після світової фінансової кризи, зокрема через недооцінку рівнів ризиків окремих інструментів. Базельський комітет з банківського нагляду та норми Регламенту ЄС про вимоги до капіталу (CRR) встановили мінімальне значення коефіцієнта левериджу на рівні 3%", – нагадує регулятор.

Застосовність такої мінімальної вимоги в Україні перевірено на тестових даних. У разі встановлення мінімального значення коефіцієнта левериджу на рівні 3% коефіцієнт левериджу буде обмежувальним для близько 40% українських банків. За вищого мінімального значення нормативу частка обмежених коефіцієнтом левериджу банків непропорційно зростатиме.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Національний банк оприлюднив етапи впровадження оновлених регуляторних вимог до банків на 2021–2024 роки. На 2024 рік було заплановане приведення структури капіталу банків у відповідність до міжнародних стандартів.

Також повідомлялося, що НБУ створив департамент інтегрованого ризик-менеджменту, реорганізувавши існуючий департамент.