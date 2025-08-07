НБУ не допустить використання криптовалюти як платіжного засобу — Пишний

Віртуальні активи не зможуть стати легальним платіжним засобом в Україні – це принципова позиція Національного банку.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю РБК-Україна.

Він наголосив, що така норма є "червоною лінією" для регулятора.

За словами Пишного, жодна форма легалізації віртуальних активів не повинна ставити під загрозу ефективність грошово-кредитної політики, інструментів НБУ або трансферу монетарних повноважень. Він підкреслив, що єдиним законним платіжним засобом в Україні була, є і залишиться гривня.

Водночас Нацбанк не виключає можливість запуску цифрової гривні – так званої е-гривні. Це буде форма безготівкової національної валюти, але наразі, за словами голови НБУ, говорити про її запровадження ще зарано.

Окрему увагу Пишний приділив питанню фінансового моніторингу. Він наголосив, що легалізація віртуальних активів не повинна створювати можливостей для обходу валютних обмежень, запроваджених у період воєнного стану. Також, за його словами, йдеться про недопущення підживлення тіньової економіки.

Нагадаємо:

В Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року, але на пільгові умови оподаткування розраховувати не варто.

24 квітня комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про віртуальні активи та рекомендував його до розгляду у першому читанні.