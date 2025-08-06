НБУ придумав, як підтримати вітчизняну ювелірну галузь

Національний банк України дасть змогу юридичними особами та фізособам-підприємцям, що здійснюють господарську діяльність у сфері продажу ювелірних виробів, купувати банківські метали за безготівкові гривні.

Про це Національний банк України повідомляє на своєму офіційному сайті.

Як зазначає регулятор, відповідний дозвіл міститься у новому пакеті валютної лібералізації.

"НБУ продовжує створювати умови для прозорої діяльності вітчизняних підприємств ювелірної галузі, враховуючи, зокрема, збільшення попиту на продукцію цієї галузі. З цією метою НБУ дасть змогу купувати банківські метали за безготівкові гривні за дотримання низки умов", – говориться у повідомленні.

Зокрема, передбачено, що обсяг купівлі банківських металів у гривневому еквіваленті за один календарний місяць не має перевищувати 1/12 сукупного річного обсягу реалізованих ювелірних виробів підприємством у роздрібній торгівлі за 2021 рік.

Підставою для купівлі банківських металів є також наявність договору про передавання їх виробнику ювелірних виробів, а також документи, що підтверджують факт передавання куплених банківських металів у попередні періоди.

"Такі зміни мають підтримати внутрішнє виробництво ювелірних виробів та сприяти детінізації цього ринку. Натомість тиск на валютний ринок буде обмеженим, ураховуючи, що купівля банківських металів через офіційні канали зменшить обсяги сірого ринку", – зазначає регулятор.

"Новий пакет валютної лібералізації сформовано так, щоб надати бізнесу стимули та можливості без формування значного додаткового попиту на валютному ринку України. Практично всі зміни набирають чинності з 6 серпня 2025 року", – говориться у повідомленні.

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