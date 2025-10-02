НАЗК виявило порушення на десятки мільйонів гривень у деклараціях депутатів–ФОПів

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило чисельні порушення у деклараціях депутатів місцевих рад, зареєстрованих як ФОПи.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

"Депутати місцевих рад є декларантами та мають право здійснювати діяльність як фізичні особи-підприємці (ФОП), наприклад, займатися сільським (фермерським) господарством", – говориться у повідомленні.

"Такий вид підприємництва передбачає наявність у власності чи користуванні значної кількості активів. Йдеться про земельні ділянки, техніку, приміщення для зберігання врожаю, здійснення торгівлі, тощо", – повідомляє НАЗК.

"Крім того, така діяльність нерідко пов’язана з виникненням фінансових зобов’язань (лізинг, кредит тощо) та разовими видатками на великі суми", – зазначає агентство.

НАЗК зазначає, що часто декларанти не вказують орендовані земельні ділянки та нежитлові приміщення, сільськогосподарську техніку, інший транспорт, права на які набуто декларантом або членом його сім’ї як ФОП.

Також не декларують цінне рухоме майно – навісне та інше обладнання на сільськогосподарську техніку, GPS-систему, дрони (не військові) тощо.

Поширеною помилкою є невідображення у декларації або невірне відображення відомостей про отриманий дохід, у тому числі зазначення чистого прибутку замість валового доходу.

Також депутати забувають вказати у деклараціях фінансові зобов’язання чи разові видатки, розмір яких перевищив 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

НАЗК наводить приклади, які ілюструють, якими є наслідки такої "забудькуватості" та помилок.

Так, Хотинський районний суд Чернівецької області, у тому числі за матеріалами НАЗК, визнав депутата Дністровської районної ради Чернівецької області винним у декларуванні недостовірних відомостей на понад 24,2 млн грн.

"Декларант, будучи головою фермерського господарства, не задекларував понад 280 об’єктів нерухомості, серед яких належні йому на праві власності та оренди земельні ділянки, нежитлові приміщення", – розповідає НАЗК.

Суд наклав на посадовця штраф в розмірі 85 тис. грн з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням функцій представника влади в органах державної влади або місцевого самоврядування строком на три роки. Вирок законної сили ще не набрав.

"Ще одним прикладом є результати повної перевірки декларацій депутата Новопокровської селищної ради за 2022, 2023 роки. НАЗК встановило відображення недостовірних відомостей про його активи як ФОПа", – говориться у повідомленні.

Посадовець "забув" задекларувати 28 земельних ділянок, які перебували у нього в оренді, будівлі сільськогосподарського призначення й трактор. Загалом вказав недостовірні відомості сукупно на понад 13,5 млн грн.

Національна поліція України розпочала досудове розслідування за встановленими НАЗК фактами.

Крім того, аналогічні порушення встановлено і під час повної перевірки декларації депутата Новопокровської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області за 2023 рік.

"Посадовець "забув" задекларувати комплекс будівель загальною площею 507,6 м², що належить йому на праві часткової власності та дві орендовані земельні ділянки", – говориться у повідомленні.

Також не задекларував належні йому на праві власності вантажний автомобіль DAF FT CF 85.410, комбайн CLAAS LEXION 550, екскаватор ЭО-2629 та причіп 2ПТС 4.

Посадовець задекларував лише 1,5 млн грн отриманого доходу від підприємницької діяльності замість 5 млн грн.

Загалом він вказав недостовірні відомості на понад 8,6 млн грн. НПУ розпочала досудове розслідування за встановленими НАЗК фактами.

НАЗК нагадує, що у декларації за загальними правилами відображаються відомості про об’єкти нерухомості, об’єкти незавершеного будівництва, транспортні засоби, інше цінне рухоме майно, набуте декларантом та/або членом його сім’ї для здійснення підприємницької діяльності.

Слід вказувати цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 ПМ, розмір валового доходу, а не чистого прибутку, отриманого декларантом / членом його сім’ї як ФОП.

А також вказувати банківські та фінансові установи, в яких відкриті рахунки, фінансові зобов’язання, взяті для забезпечення здійснення підприємницької діяльності, розмір якого перевищує 50 ПМ.

Нагадаємо:

У серпні Національне агентство з питань запобігання корупції виявило 46 корупціогенних факторів у проаналізованих нормативно-правових актах.

Раніше повідомлялося, що уряд схвалив три антикорупційні законопроєкти: спецперевірки НАЗК, цивільна конфіскація в ВАКС, зміни до Кодексу про адмінправопорушення і КПК.

Зокрема, схвалено ініційований самим нацагентством законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації порядку проведення спеціальної перевірки під час дії воєнного стану в Україні".

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що у серпні завершило 96 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом, порушення виявили у кожній з перевірених декларації.