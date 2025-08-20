В следующем году в порту "Южный" планируют запустить новый зерновой терминал

В 2026 году в порту "Южный" планируется запустить терминал для перевалки зерна мощностью 5 млн тонн в год.

Об этом пишет Latifundist.com.

"Группа компаний "Эпицентр" и семья народного депутата Анатолия Урбанского планируют построить в порту "Южный" терминал для перевалки зерна. Об этом указано в проекте объекта. Его расчетный грузооборот - 5 млн т в год, а общая вместимость силосных складов - 250 тыс. т", - отмечает сайт.

В 2025 году ООО "Касабланка Шипинг Лимитед" (Кипр), учредителем которой является ООО "Эпицентр К", приобрела 32,61% у ООО "Промтехиновация" (Одесса). Остальные 16,48% акций юрлица принадлежит Игорю Урбанскому, по 25,46% акций - Екатерине и Денису Урбанским, говорится в публикации.

"Согласно прошлогоднему проекту, "Промтехиновация" арендует земельные участки в акватории порта "Южный" и вблизи автодороги местного значения Т1606. Суммарная площадь участков под строительство - около 32 га", - пишет Latifundist.com.

"Этой площади достаточно для построения станции выгрузки вагонов и автотранспорта неподалеку от трассы, после чего зерно будет направляться по транспортной галерее к силосам и перегрузочному терминалу", - говорится в публикации.

В планах - строительство собственной железнодорожной станции с пропускной способностью до 3 млн т в год, способной ежесуточно обрабатывать до пяти грузовых поездов (50-70 вагонов). Земельный участок под нее имеет площадь 10 га. На объекте запланирована станция выгрузки вагонов производительностью 2 тыс. т/ч и станция разгрузки грузовиков производительностью 1 тыс. т/ч.

Станцию разгрузки с основными элеваторами соединит конвейерная галерея длиной 1600 м и производительностью 1200 т/ч. С нее зерно будет попадать на силосы: предусмотрено около 50 "банок" суммарной вместимостью 250 тыс. т, размещенных на участке площадью 10 га.

Проект также предусматривает строительство причала длиной до 350 м и глубиной 16 м. Перегружать сельхозпродукцию будет два башенных крана производительностью 1500 т/час. Оборудование для разгрузки, транспортировки, хранения и перевалки зерна будет в собственности "Промтехиновации".

"По словам портовиков, знакомых с ходом строительства, проект реализуется успешно. Запуск терминала запланирован на 2026 год, и, несмотря на техническую сложность проекта, строительство будет закончено вовремя", - говорится в публикации.

"По словам нескольких собеседников издания, идея строительства такого терминала является хорошим альянсом двух бизнесов. С одной стороны - крупный агрохолдинг с собственным зерном, значительными оборотными средствами и желанием построить свою перевалку, с другой - семья бизнесменов с доступом к морской акватории, однако без своего сельхозпроизводства", - пишет сайт.

Агропромышленные активы крупнейшего в стране непродовольственного ритейлера "Эпицентр К" консолидирует сеть "Эпицентр Агро", которая активно развивается с 2015 года, напоминает Latifundist.com.

За это время холдинг нарастил зембанк до 170 тыс. га, элеваторные мощности - до 2 млн т, собственное производство агропродукции - до 1 млн т. В этом году он запустил и собственный трейдинг. Чтобы создать поток зерна от поля и до иностранного потребителя, компании осталось только построить собственную перевалку зерна.

Напомним:

Ранее сообщалось, что "Эпицентр К" в июле этого года запускает трейдинг агропродукции. Компания сообщила, что после запуска трейдинга будет использовать элеваторы не только для хранения, но и для перевалки стороннего зерна и закупки зерна.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по розыску и менеджменту активов получило в управление объекты недвижимого имущества "Агротерминал Логистик". передача актива в управление АРМА обусловлена расследованием незаконных действий представителей нескольких компаний, в том числе "ПриватБанк", среди которых фигурируют бывшие владельцы банка, в частности Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Ранее сообщалось, что контрольные активы зернового терминала "Олимпекс Купе Интернейшнл" приобрела компания Lavanda Spectrum, которая уже переименовала его в Lavanda Terminal.

Как сообщалось, американские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners получили контроль над зерновым терминалом "Олимпэкс" в Одесском порту после длительного судебного противостояния с предыдущими владельцами, которых подозревают в мошенничестве.