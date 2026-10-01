Наслідки ударів України: експорт РФ до Туреччини впав на 41%

Російський експорт до Туреччини, яка посідає третє місце серед найбільших зовнішньоторговельних партнерів Москви, різко скоротився на фоні фактичної блокади Україною портів на півдні.

Про це пише The Moscow Times.

Згідно зі звітом турецького інституту статистики Turkstat, у серпні в доларовому вираженні показник впав майже на 41% до попереднього місяця — з $3,23 млрд до $1,93 млрд, що стало мінімумом з 2022 року.

До цього вартість місячних поставок з Росії до Туреччини падала нижче $3 млрд лише в лютому — тоді вона склала $2,49 млрд. Однак потім показник зростав і в квітні досяг 4,42 млрд.

Загальний обсяг експорту впав через скорочення або повне припинення постачань вугілля, чорних металів, міді, автомобільного пального та зерна.

У Російському зерновому союзі повідомили, що відвантажень зерна до Туреччини в серпні не було, а згідно з даними Argus, постачання російського вугілля на турецький ринок впали з 2,1 млн т у липні до 1,5 млн т у серпні.

У вересні частина логістики з Туреччиною перебудувалася на довгі та дорогі сухопутні маршрути через Кавказ або порти Північно-Заходу.

Збройні сили України почали бити по портам Росії в Азовському та Чорному морях у липні. Внаслідок атак українських дронів були зруйновані зернові, харчові, олійні та нафтяні термінали, а також пошкоджені понад сотня суден, говориться у повідомленні.

Судноплавство в Азовському морі повністю припинилося 11 липня. У відповідь російські військові почали завдавати удари по портовій інфраструктурі в Україні та іноземним судам, що також паралізувало роботу порту в Одесі.

Нагадаємо:

У Росії відвантаження зерна за другу декаду вересня скоротилося до 381 тис. тонн проти 1,6 млн тонн минулого року – такі наслідки ударів ЗСУ по зерновим терміналам Новоросійська та судам у Азовському морі.

Раніше Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що протягом останніх місяців судна, пов'язані зі США, неодноразово ставали мішенями України і цього не можна допускати.

З липня 2026 року сили безпілотних систем (СБС) змогли вивести з ладу 300 суден так званого "тіньового флоту" РФ.

Тим часом Туреччина веде переговори з Росією і Україною щодо безпечного проходу суден із зерном Чорним морем – як раніше заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, у Анкарі розробили відповідний план.

Як повідомлялося раніше, 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.