Мінагро назвало "дедлайн", коли одна з ключових галузей залишиться без грошей

Наявного фінансування має вистачити українським аграріям приблизно до Нового року, але вже навесні галузь може зіткнутися з іще гострішою нестачею коштів, якщо експорт через Чорне море не відновиться.

Про це міністр аграрної політики Тарас Висоцький розповів Bloomberg.

За його словами, Україна не бачить ознак можливого перемир'я, яке дозволило б відновити агроекспорт через Чорне море, у найближчі місяці. Країни-посередники повідомили Києву, що Росія відхилила всі пропозиції партнерів.

"На жаль, важко уявити будь-які можливі рішення в найближчі місяці. Ми повинні готуватися до того, що ситуація залишатиметься такою ж критичною, як зараз", – сказав Висоцький.

Альтернативними маршрутами Україна зараз може вивозити близько 45% необхідного обсягу агропродукції. Через це протягом поточного маркетингового року за кордоном можуть не продати близько 30 млн тонн продукції.

Єврокомісія відхилила запит України на 220 млн євро для підтримки аграріїв і забезпечення їх ліквідністю. Натомість галузь має отримати пільговий кредит Світового банку на 250 млн доларів.

"Це більш-менш дасть нам змогу протриматися до Нового року. Але вже зараз потрібно думати, що відбуватиметься навесні після Нового року, адже ситуація залишається критичною", – заявив міністр.

Україна також попросила ЄС збільшити на 2027 рік безмитні квоти на постачання біоетанолу та цукру. Якщо це рішення ухвалять, Київ проситиме розширити квоти й на іншу аграрну продукцію.

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Нагадаємо:

Українським агровиробникам у вересні вдалося наростити темпи експорту порівняно із серпнем, проте тривала блокада морських портів залишається одним із головних економічних ризиків для аграрного сектору.