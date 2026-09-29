На Одещині невідомі захопили колишній "приватівський" морський термінал

Керівництво морського терміналу "Боріваж" на Одещині (порт Південний) заявило про рейдерське захоплення: актив, пов'язаний раніше з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, давно є предметом судових спорів.

Про це ЕП повідомили джерела у правоохоронних органах.

Близько 7:00 ранку 29 вересня на територію морського перевалочно-складського комплексу (МПСК) в Одеській області прибула група невідомих осіб, які силоміць зайняли територію та встановили фактичний контроль над об'єктом, повідомили джерела.

За їх даними, ідеться про осіб "спортивної статури у балаклавах чисельністю орієнтовно 50 осіб". За попередньою інформацією – вони представники охоронної компанії "Сапсан". Наразі доступ на територію МПСК заблокований представниками охоронної компанії.

Сімох охоронців МПСК вивели за межі термінала. За попередньою інформацією, деякі з них звернулися до медичних закладів для фіксації тілесних ушкоджень.

Юристка ТОВ "Термінал "Боріваж" Юлія Грищенко повідомила Національну поліцію (Головне управління в Одеській області) про вчинення кримінального правопорушення.

Зазначимо, що ідеться про зерновий термінал, пов'язаний з колишніми власниками ПриватБанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Доля цього активу вирішується у судах. Зокрема, там розглядають питання законності передачі зернового термінала "Боріваж" до статутного капіталу ТОВ "Агротермінал Логістик".

За даними медіа, скаржники так чи інакше пов'язані з Коломойським та Боголюбовим.

Нагадаємо:

Восени 2025 року в Офісі генерального прокурора розповіли, що арешт на зерновий термінал "Боріваж" залишається у силі, а питання передачі в Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) – у процесі судового розгляду.

Термінал перебував у заставі Національного банку за іпотечним договором. У прокуратурі розповіли, що у 2016 році службові особи ТОВ "Боріваж", діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Агротермінал Логістик" і Приватбанку, вчинили незаконні дії щодо заставленого майна.

Шевченківський районний суд Києва 21 лютого 2025 року наклав арешт на об'єкт, заборонивши його відчуження та розпорядження. 31 жовтня суд задовольнив клопотання представника ТОВ "Термінал Боріваж" і дозволив використання терміналу, залишивши при цьому заборону відчуження.

Раніше АРМА розпочало ринкові консультації щодо відбору управителя для стратегічного активу – морського логістичного комплексу ТОВ "Агротермінал Логістік" на Одещині, який пов'язаний з колишніми власниками Приватбанку.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів отримало в управління об'єкти нерухомого майна "Агротермінал Логістік".

Передача активу в управління АРМА зумовлена розслідуванням незаконних дій представників декількох компаній, в тому числі, ПриватБанк, серед яких фігурують колишні власники банку, зокрема Коломойський та Боголюбов.