Відвантаження російського зерна через порти знизилося у рази

У Росії відвантаження зерна за другу декаду вересня знизилося до 381 тис. тонн проти 1,6 млн тонн минулого року – такі наслідки ударів ЗСУ по зерновим терміналам Новоросійська та судам у Азовському морі.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ".

Відвантаження російської пшениці на експорт за другу декаду вересня скоротилося майже в чотири рази — до 347 тис. тонн проти 1,3 млн тонн за аналогічний період минулого року.

Скорочення триває з липня. Як зазначили у Російському зерновому союзі, відвантаження ячменю зменшлося практично удесятеро — до 21,9 тис. тонн, кукурудзи — в три рази, до 11,8 тис. тонн.

Відвантаження основних видів зерна за другу декаду вересня знизилося до 381 тис. тонн проти 1,6 млн тонн минулого року.

Російський зерновий союз прогнозує, що за підсумками місяця обсяг експорту пшениці не перевищить мільйон тонн. Для порівняння: у вересні минулого року було відвантажено 5,7 мільйона тонн.

У серпні показник склав 1,3 млн тонн. Обсяг відвантаження зерна різко впав після ударів ЗСУ по зерновим терміналам Новоросійська та судам у Азовському морі, зазначає "Коммерсантъ".

З 12 серпня призупинили роботу НКХП, НЗТ і КСК — найбільші глибоководні зернові термінали в Росії, сумарна потужність по перевалці яких становить 26,1 млн тонн на рік.

Після різкого скорочення відвантажень через південні порти російський зерновий експорт почав переорієнтовуватися на північний захід країни. Основну навантаження приймають російські порти Балтійського моря — перш за все Усть-Луга та Висоцьк.

Однак водночас зростає залежність експортерів від політичної ситуації в країнах Балтії, які посилюють контроль за походженням російського зерна, пишуть російські медіа.

У першій декаді вересня Усть-Луга відвантажила 77 тис. тонн зерна, а Висоцьк — 95 тис. тонн. Роком раніше зерно у цих портах не відвантажували.

У першій декаді вересня через Туапсе пройшло 74 тис. тонн зерна, через Ростов — лише п'ять тисяч тонн, тоді як Новоросійськ, Азов і Тамань відвантажень не здійснювали.

Потенціал північно-західної логістики обмежений. За оцінками експертів, російські порти Усть-Луга, Висоцьк і Санкт-Петербург мають сукупну номінальну пропускну здатність близько 7–8 млн тонн зерна на рік.

Тому різке перенаправлення великих обсягів з Чорного моря на Балтику неминуче створює додаткове навантаження на залізничну інфраструктуру та портові термінали. Держава вже виділила 10 млрд рублів на субсидування залізничних перевезень сільгосппродукції з регіонів, які вирощують багато зернових.

У вересні через російські балтійські порти можуть вивезти близько 500 тисяч тонн пшениці, що стане місячним рекордом. Але навіть такий показник – суттєво менший за потенційні обсяги, які традиційно проходили через південні порти.

"Історично додатковим маршрутом були Латвія, Литва та Естонія. Однак зараз цей канал стає менш передбачуваним", – пишуть російські медіа.

Втім, Литва наказала перевіряти походження всього російського та білоруського зерна, що прямує транзитом, а Естонія заявила про небажання дозволяти використання своїх портів для його експорту.

Російським експортерам доводиться розраховувати насамперед на власну портову інфраструктуру. Вартість і терміни доставки можуть збільшуватися, а частину контрактів доведеться переглядати.

Балтійські порти нарощують перевалку, залізничні перевезення субсидуються, а Далекий Схід також приймає більше зернових вантажів.

Однак повністю замінити південну логістику північно-західним напрямком наразі неможливо. А концентрація значних обсягів на обмеженій кількості альтернативних маршрутів підвищує чутливість експорту до збоїв у залізничній та портовій інфраструктурі.

Нагадаємо:

З липня 2026 року сили безпілотних систем (СБС) змогли вивести з ладу 300 суден так званого "тіньового флоту" РФ.

Раніше повідомлялося, що російський зерновий експорт, що приносить в економіку країни-агресора близько 15 млрд дол. щорічно, виявився практично повністю паралізованим через українські удари по портах Азовського та Чорного моря.

Вже за перші два тижні серпня експорт українського зерна скоротився на 75% порівняно з аналогічним періодом торік. Російські удари майже зупинили перевезення через чорноморські порти в розпал жнив.