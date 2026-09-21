Рівень води у Рейні впав до критично низьких показників

До кінця місяця рівень води у річці Рейн може досягне нульової позначки, що загрожує баржевим перевезенням на всій одній з найважливіших паливних артерій Європи – робота буде можливою лише на деяких ділянках.

Про це пише Safety4sea.com.

Рівень води впав до критично низьких показників, що загрожує серйозно порушити транспортування баржами вздовж одного з найважливіших маршрутів постачання пального в Європі та збільшує тиск на вже перевантажені альтернативні логістичні мережі, говориться у публікації.

На Каубі на Середньому Рейні, базовій контрольній точці для комерційного судноплавства, 18 вересня рівень води становив лише 20 сантиметрів, знизившись з приблизно 30 см на початку тижня.

За прогнозом німецького водного управління WSV, до 28 вересня рівень води може впасти до нуля і залишатися там принаймні кілька днів.

Погіршення ситуації вже обмежує переміщення продукції по всьому регіону, кажуть учасники ринку, на яких посилається S&P Global Energy. Напрямки на Верхньому Рейні наближаються до фактичного закриття.

Європейський трейдер попередив, що без значних опадів суворі обмеження навігації можуть тривати довго. Німецька метеорологічна служба прогнозувала дощ у Рейнланд-Пфальц, де розташований Кауб, але ці дні – в основному сухо.

Порушення також підвищує витрати на вантажоперевезення. Вартість вантажоперевезень з хабу Амстердам-Роттердам-Антверпен до Базеля досягла €215 за тону, тоді, як 11 вересня переведення тони коштувало €165.

Поєднання обмеженої пропускної спроможності на річці та вищих транспортних витрат вплинуло на вартість нафтопереробки. 18 вересня компанія S&P Global Energy оцінила ціну на партію палива ULSD у Північно-Західній Європі на рівні 1 558,75 доларів за тону, тоді як оцінка для Середземномор'я становила 1 594,75 доларів.

Ціни на обох ринках різко зросли порівняно з літніми середніми показниками: у серпні середня ціна на ULSD у Північно-Західній Європі становила 1 290,63 долара за метричну тонну, а в липні — 1 169,89 долара.

У Середземномор'ї середні ціни у серпні становили 1 322,56 долара за метричну тонну, а в липні — 1 194,79 долара.

Нагадаємо:

У зв'язку з маловоддям на окремих річках України Держагентство водних ресурсів встановлює тимчасові обмеження для водокористувачів.

Раніше повідомлялося, що експорт зерна з чорноморського регіону стикається з новими обмеженнями, оскільки рекордно низький рівень Дунаю обмежує потоки через Румунію, а російські удари не дають експортувати українське зерно морем.