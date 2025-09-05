Наслідки руйнування Каховської греблі: вода у охолоджувачі на ЗАЕС впала на 3,2 метра

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС знизився трохи більше ніж на 3,2 метра з моменту руйнування Каховської греблі у червні 2023 року. При цьому за останні три місяці він знизився майже на 60 сантиметрів.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

Окупаційна адміністрація ухвалила рішення про будівництво ізолюючої греблі у каналі ставка-охолоджувача, що постачає воду до декількох систем станції, зазначає МАГАТЕ

Наразі ЗАЕС використовує мобільні насоси для перекачування води з головного ставка-охолоджувача у вказаний охолоджувальний канал, висота якого становить близько 14,1 метра.

Це дозволяє іншим насосам подавати охолоджувальну воду на трансформатори головного реакторного блоку та інші важливі робочі системи.

"Ми будемо продовжувати дуже уважно стежити за цим питанням, оскільки надійний доступ до охолоджувальної води має вирішальне значення для ядерної безпеки", — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Минулими вихідними група МАГАТЕ провела обхід ще однієї важливої частини системи охолодження ЗАЕС — 12 ставків-спринклерів, вода з яких надходить зі свердловин ґрунтових вод, пробурених після руйнування Каховської греблі.

Вказані ставки забезпечують водою охолодження реакторів і відпрацьованого палива, а також інших систем, важливих для безпеки. Група підтвердила, що всі ставки заповнені.

"Вкрай нестабільна ситуація із зовнішнім електропостачанням та труднощі, пов’язані з доступом до охолоджувальної води, продовжують залишатися двома найбільш проблемними сферами для забезпечення ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС", — наголошують в агентстві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що фахівців Міжнародного агентства з атомної енергії не пустили до новозбудованої дамби на каналі одного зі ставків-охолоджувачів Запорізької АЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії фіксує складнощі із забезпечення надійного постачання води для охолодження реакторів на окупованій Росією Запорізькій АЕС.

"Шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані "холодної зупинки" з весни 2024 року, але все ще потребують охолоджувальної води для систем безпеки, активних зон реакторів та басейнів витримки відпрацьованого палива", – повідомляло МАГАТЕ.

10 серпня під час російської атаки по Запоріжжю пошкоджень зазнав Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС

У липні ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України і спричинив на станції блекаут.

Згодом повідомлялося, що лінії електропередачі, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно, забезпечуючи надійне зовнішнє живлення станції для забезпечення радіаційної безпеки.