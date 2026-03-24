Запорізька АЕС втратила основну лінію живлення на 750 кВ

Запорізька атомна електростанція втратила з'єднання з лінією живлення "Дніпровська" напругою 750 кіловольт та перейшла на резервну лінію.

Про це пише Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережах.

Також в агентстві додали, що вже розпочинають перемовний процес між Росією та Україною, щоб забезпечити перемир'я для ремонту та відновлення живлення.

"Група МАГАТЕ стежить за ситуацією на Запорізькій АЕС", – зазначили в організації.

27 лютого на ЗАЕС було встановлено тимчасове припинення вогню, щоб полагодити ЛЕП "Феросплавна-1" напругою 330 кВ.

У січні 2026 року "Ферославну-1" вже ремонтували в рамках іншого тимчасового припинення вогню.