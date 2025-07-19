У Міненерго прокоментували задимлення на ЗАЕС

У Міністерстві енергетики України заявили, що лінії зʼєднання між підконтрольною Україні територією та Запорізькою атомною електростанцією працюють у звичайному режимі.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

"Лінії електропередачі, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно, забезпечуючи надійне зовнішнє живлення станції для забезпечення радіаційної безпеки", – йдеться у повідомленні.

Міненерго із посиланням на інформацію МАГАТЕ зазначило, що задимлення відбулось через лісову пожежу на безпечній від станції території.

Протягом дня 19 липня деякі телеграм-канали поширили фото задимлення на території ЗАЕС. А раніше цього дня керівник окупованої частини Запорізької області Євгеній Балицький повідомив про тотальний блекаут на окупованій території.

Нагадаємо:

Ввечері 12 липня на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) лунали сотні пострілів зі стрілецької зброї.