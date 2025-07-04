На ЗАЕС стався блекаут через удар РФ

Ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України і спричинив на станції блекаут.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки", - зазначив він.

Він нагадав, що початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

Нагадаємо:

Як повідомлялося 7 травня, внаслідок ворожого обстрілу Запорізька АЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.