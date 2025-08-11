Армія РФ пошкодила Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС

10 серпня під час російської атаки по Запоріжжю пошкоджень зазнав Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

За інформацією відомства, ніхто з працівників не постраждав, але будівля офісу зазнала часткових руйнувань.

"Зовнішній кризовий центр є невід’ємною частиною системи безпеки станції. В умовах, коли окупаційне керівництво ЗАЕС блокує автоматичну передачу даних про ядерний та радіаційний стан через систему IRMIS МАГАТЕ, саме фахівці цього центру ведуть безперервний моніторинг радіаційної обстановки в зоні спостереження на підконтрольній Україні території", – зазначили в міністерстві.

Також наголосили, що єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки та стабільності в регіоні є повна демілітаризація Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль законного оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Напад на інфраструктуру, що веде моніторинг радіаційної обстановки, є ще одним доказом безвідповідальної політики агресора, який нехтує всіма нормами міжнародного права. Росіяни вкотре доводять, що їхні дії створюють реальну загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту", – заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Нагадаємо:

10 серпня російські війська завдали удару по автовокзалу в Запоріжжі, 20 людей дістали поранень, аварійно-рятувальні роботи завершено.