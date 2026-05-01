МАГАТЕ перевірить електропідстанції України, які РФ намагалася знищити

Віктор Волокіта — 1 травня, 13:22
Денис Шмигаль та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Телеграм-канал Шмигаля

МАГАТЕ направило в Україну чергову місію для оцінки стану електричних підстанцій, які забезпечують стабільну роботу АЕС.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Це вже сьома така місія, попередня відбулася раніше цього року.

Команда відвідає 14 електричних підстанцій.

За словами Шмигаля, взимку Росія намагалася зруйнувати ці підстанції, що загрожувало сталій роботі АЕС та ядерній безпеці Європи.

МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) - провідна міжнародна міжурядова організація, створена для сприяння безпечному та мирному використанню ядерних технологій.

Агентство працює під егідою ООН, має штаб-квартиру у Відні.

14 квітня Запорізька АЕС (ЗАЕС) втринадцяте з початку великої війни залишилася без зовнішнього електропостачання.

