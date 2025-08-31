Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Росіяни не пустили МАГАТЕ до новозбудованої дамби біля Запорізької АЕС

Андрій Муравський — 31 серпня, 17:20
Росіяни не пустили МАГАТЕ до новозбудованої дамби біля Запорізької АЕС
Getty Images

Фахівців Міжнародного агентства з атомної енергії не пустили до новозбудованої дамби на каналі одного зі ставків-охолоджувачів Запорізької АЕС.

Про це з посиланням на звіт МАГАТЕ пише "Слово і діло".

"Команда МАГАТЕ, що базується на майданчику ЗАЕС – найбільшої атомної електростанції у Європі, продовжує запитувати доступ до нещодавно збудованої дамби, але їй поки що не дозволили це через проблеми безпеки", – заявили фахівці.

Ця дамба має допомогти у роботі системи охолодження реакторів станції. В МАГАТЕ наголошують, що їхній доступ до неї є важливим для оцінки ситуації з охолоджувальною водою.

Крім цього, фахівці не змогли потрапити під час обходу цього тижня до західної частини машинного залу одного з ректорів ЗАЕС.

Наприкінці травня агенству Reuters представник МАГАТЕ повідомив, що ознак того, що росія готується перезапустити окуповану Запорізьку атомну електростанцію, немає. У квітні росіяни заявляли, що не хочуть віддавати контроль над окупованою Запорізькою атомною електростанцією в рамках мирної угоди, нагадує сайт.

Нагадаємо:

Міжнародне агентство з атомної енергії фіксує складнощі із забезпечення надійного постачання води для охолодження реакторів на окупованій Росією Запорізькій АЕС.

"Шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані "холодної зупинки" з весни 2024 року, але все ще потребують охолоджувальної води для систем безпеки, активних зон реакторів та басейнів витримки відпрацьованого палива", – повідомляло МАГАТЕ.

10 серпня під час російської атаки по Запоріжжю пошкоджень зазнав Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС

У липні ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України і спричинив на станції блекаут.

Згодом повідомлялося, що лінії електропередачі, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно, забезпечуючи надійне зовнішнє живлення станції для забезпечення радіаційної безпеки.

МАГАТЕ атомна енергетика

атомна енергетика

Росіяни не пустили МАГАТЕ до новозбудованої дамби біля Запорізької АЕС
Санкції щодо "Росатому" ввели за окупацію ЧАЕС та ЗАЕС – Міненерго
Що потрібно для активізації розвитку енергетики сонця та вітру?

Останні новини