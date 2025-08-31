Росіяни не пустили МАГАТЕ до новозбудованої дамби біля Запорізької АЕС

Фахівців Міжнародного агентства з атомної енергії не пустили до новозбудованої дамби на каналі одного зі ставків-охолоджувачів Запорізької АЕС.

Про це з посиланням на звіт МАГАТЕ пише "Слово і діло".

"Команда МАГАТЕ, що базується на майданчику ЗАЕС – найбільшої атомної електростанції у Європі, продовжує запитувати доступ до нещодавно збудованої дамби, але їй поки що не дозволили це через проблеми безпеки", – заявили фахівці.

Ця дамба має допомогти у роботі системи охолодження реакторів станції. В МАГАТЕ наголошують, що їхній доступ до неї є важливим для оцінки ситуації з охолоджувальною водою.

Крім цього, фахівці не змогли потрапити під час обходу цього тижня до західної частини машинного залу одного з ректорів ЗАЕС.

Наприкінці травня агенству Reuters представник МАГАТЕ повідомив, що ознак того, що росія готується перезапустити окуповану Запорізьку атомну електростанцію, немає. У квітні росіяни заявляли, що не хочуть віддавати контроль над окупованою Запорізькою атомною електростанцією в рамках мирної угоди, нагадує сайт.

Нагадаємо:

Міжнародне агентство з атомної енергії фіксує складнощі із забезпечення надійного постачання води для охолодження реакторів на окупованій Росією Запорізькій АЕС.

"Шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані "холодної зупинки" з весни 2024 року, але все ще потребують охолоджувальної води для систем безпеки, активних зон реакторів та басейнів витримки відпрацьованого палива", – повідомляло МАГАТЕ.

10 серпня під час російської атаки по Запоріжжю пошкоджень зазнав Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС

У липні ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України і спричинив на станції блекаут.

Згодом повідомлялося, що лінії електропередачі, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно, забезпечуючи надійне зовнішнє живлення станції для забезпечення радіаційної безпеки.