Наслідки чергової атаки РФ: на Чернігівщині світло дають погодинно

Уночі на 4 жовтня росіяни атакували Чернігівщину.

Про повідомили в "Чернігівобленерго", пише УП.

Під час дронової атаки було пошкоджено кілька важливих об'єктів електропостачання.

Зазначається, що аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів, а саму атаку енергетики назвали "актом геноциду населення Чернігівщини".

Чернігівська ОВА наразі не повідомляє про влучання.

Водночас в області працює графік погодинного відключення електропостачання.

"Його принцип передбачає відключення три через три (три години світло у черги є і три – немає). Робимо все можливе, щоб додаткових відключень, попри ситуацію, не було", – зазначають енергетики.

Нагадаємо:

Раніше росіяни здійснили найбільш масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру України. Внаслідок цієї атаки, значна частина обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань критичні

В Полтавській області в результаті російської атаки вночі 3 жовтня зупинила роботу низка об’єктів газовидобутку.

Росія вночі 3 жовтня масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України.

У "Сумиобленерго" повідомляють, що через удари РФ по критичній інфраструктурі знеструмлені Конотопський (частково) та Шосткинський райони Сумщини.