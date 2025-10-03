Росіяни вдарили по газових об'єктах ДТЕК: частина з них зупинила роботу
ДТЕК
В Полтавській області в результаті російської атаки вночі 3 жовтня зупинила роботу низка об’єктів газовидобутку.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами.
Внаслідок атаки робота низки об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена", - розповіли в компанії.
Нагадаємо:
Росія вночі 3 жовтня масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України.
У "Сумиобленерго" повідомляють, що через удари РФ по критичній інфраструктурі знеструмлені Конотопський (частково) та Шосткинський райони Сумщини.