Росіяни вдарили по газових об'єктах ДТЕК: частина з них зупинила роботу

В Полтавській області в результаті російської атаки вночі 3 жовтня зупинила роботу низка об’єктів газовидобутку.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами.

Внаслідок атаки робота низки об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена", - розповіли в компанії.

Нагадаємо:

Росія вночі 3 жовтня масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України.

У "Сумиобленерго" повідомляють, що через удари РФ по критичній інфраструктурі знеструмлені Конотопський (частково) та Шосткинський райони Сумщини.