Нафту для Лакшмі Міттала везли підсанкційні танкери – Financial Times

Індійське підприємство металургійного магната Лакшмі Міттала придбало російську нафту, транспортовану танкерами, що перебувають під санкціями.

Про це пише Financial Times.

Видання посилається на супутникові знімки, дані судноплавства та митні записи.

"Нафтопереробний завод Гуру Гобінд Сінґха в Пенджабі, великий нафтопереробний завод, співвласником якого є компанія Mittal Energy, що належить резиденту Великобританії, цього року отримав щонайменше чотири партії сирої нафти вартістю майже 280 мільйонів доларів США, які більшу частину шляху з Росії перевозили суднами, що перебувають під санкціями", – говориться у повідомленні.

Нафту перевозили танкерами, внесеними до чорного списку США, з липня по вересень з порту Мурманськ до Оманської затоки. Далі до Індії нафту транспортували танкером "Самадха", який не перебуває у списках санкцій США, хоча його було внесено до чорного списку ЄС, пише видання.

"Усі судна, залучені до цього процесу, вимикали свої транспондери або використовували їх для передачі хибних позицій", – говориться у публікації.

Financial Times зазначає, що інформація щодо поставок з'явилися на тлі того посилення тиску США на індійські компанії, щоб вони не купували російську нафту. Минулого тижня Вашингтон запровадив санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу", двох провідних російських нафтовидобувних компаній, намагаючись змусити президента Росії Володимира Путіна розпочати переговори з Україною.

HPCL-Mittal Energy Limited (HMEL), якій належить нафтопереробний завод, заявила про "належну перевірку" контрагента, перевірку на санкції, історії судна та попереднє проходження портового оформлення. У компанії запевнили, що дотримується індійських правил.

Однак HMEL пояснила, що умови, на яких вона купувала нафту, означали, що компанія "не була обізнана з деталями інших суден, якими могла перевозитися сира нафта, а також з будь-якими спробами цих суден приховати своє місцезнаходження, щоб забрати сиру нафту з суден, що перебувають під санкціями".

Компанія заявила про рішення призупинити подальші закупівлі російської нафти у відповідь на нещодавні санкції США, ЄС та Великобританії.

HMEL є спільним підприємством групи Mittal та індійської держкомпанії Hindustan Petroleum Corporation Limited, кожна з яких володіє 49% акцій, ще 2% належать фінансовим установам.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Санкції, запроваджені Білим домом проти російських "Роснефти" та "Лукойлу", можуть скоротити нафтові доходи Москви аж на 30%, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. придбала мільйони барелів сирої нафти з Близького Сходу й США після того, як Вашингтон запровадив санкції проти клмпаній "Роснефть" та "Лукойл".

Раніше повідомлялося, що різке зниження попиту на нафту з боку двох найбільших клієнтів Росії скоротить нафтові доходи Москви та змусить найбільших імпортерів світу шукати альтернативних постачальників.

Ефективність санкції США проти Росії, включивши дві найбільші російські нафтові компанії залежить від того, наскільки суворо їх дотримуватимуться, як швидко РФ зможе їх обійти та від того, чи зможе Вашингтон переконати союзників Москви розірвати торговельні зв'язки з Кремлем.