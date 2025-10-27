Санкції: США очікують скорочення нафтових доходів РФ на 30%

Санкції, запроваджені Білим домом проти російських "Роснефти" та "Лукойлу", можуть скоротити нафтові доходи Москви аж на 30%, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Про це пише tvpworld.com.

"Думаю, Росія відчує біль [від санкцій] негайно. Я можу сказати вам, що ми вже бачили, що зробила Індія – повне припинення закупівель російської нафти. Багато китайських нафтопереробних заводів припинили", – запевнив він.

"Російська економіка є воєнною економікою. Зростання практично нульове, – продовжив Бессент. Інфляція, на мою думку, перевищує 20% [8,4% за офіційними російськими джерелами], і все, що ми робимо, змусить Путіна сісти за стіл переговорів", – сказав він в інтерв'ю телеканалу CBS.

"Нафта фінансує російську військову машину, і я думаю, ми можемо суттєво вдарити по його [Путіна] прибутках".

Бессент зазначив, що нафтові доходи Росії впали на 20% у річному вираженні і що він очікує, що санкції зменшать їх ще на 20–30%.

Нагадаємо:

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. придбала мільйони барелів сирої нафти з Близького Сходу й США після того, як Вашингтон запровадив санкції проти клмпаній "Роснефть" та "Лукойл".

Раніше повідомлялося, що різке зниження попиту на нафту з боку двох найбільших клієнтів Росії скоротить нафтові доходи Москви та змусить найбільших імпортерів світу шукати альтернативних постачальників.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Раніше агентство Reuters повідомило, що індійські нафтопереробні заводи готові різко скоротити імпорт російської нафти після запровадження санкцій США проти російських "Лукойл" та "Роснефть".