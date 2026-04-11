Три нафтові супертанкери проходять через Ормузську протоку

Два китайські супертанкери, завантажені сирою нафтою, судячи з усього, проходять через Ормузську протоку через кілька годин після того, як цією водною артерією пройшло грецьке судно.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це може свідчити про значне пожвавлення нафтового судноплавства через кілька днів після оголошення хиткого перемир'я між США та Іраном.

Якщо всі три судна пройдуть у суботу, це стане найбільшим обсягом вивезення нафти через Ормуз з початку березня, коли війна практично зупинила рух по цій воді.

Жодне з цих суден не перевозить нафту з Ірану і не має очевидних прямих зв'язків з цією країною. З початку війни переважна більшість нафти, що вивозиться з регіону, походить з Ісламської Республіки.

Відкриття Ормузської протоки має вирішальне значення для світової торгівлі нафтою, оскільки її закриття призвело до втрати мільйонів барелів поставок на світові ринки.

Ці два китайські супертанкери стануть першими суднами з Азії, які вивозять нафту з регіону, що є благом для Пекіна, але водночас підкреслює, що країна також зазнала тиску через конфлікт.

Відновлення руху полегшить тиск на фізичні ринки, які скрізь стають дедалі напруженішими. США та Іран мають намір провести мирні переговори в Ісламабаді найближчими днями.

Нагадаємо:

Танкер так званого тіньового флоту увійшов до Перської затоки через Ормузьку протоку, ставши одним з десятка суден, які пройшли цей стратегічний водний шлях після того, як США та Іран домовилися про припинення вогню.