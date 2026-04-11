Згідно з повідомленням уряду, Індія підвищила податок на надприбуток від експорту дизельного палива та авіаційного палива.

Про це повідомляє Reuters.

Податок на експорт дизельного палива було підвищено з 21,5 рупій за літр до 55,5 рупій за літр, а на експорт авіаційного турбінного палива — з 29,5 рупій за літр до 42 рупій за літр.

Росія пропонує країнам Південної Азії скраплений природний газ з підсанкційних об'єктів зі знижкою 40% від спотових цін і обіцяє надати документи, щоб виглядало так, ніби вантажі походять з не-російських джерел, таких як Оман або Нігерія.