Нафтові санкції США більше впливають на Індію, ніж на Китай – аналітики

Ефективність санкції США проти Росії, включивши дві найбільші російські нафтові компанії залежить від того, наскільки суворо їх дотримуватимуться, як швидко РФ зможе їх обійти та від того, чи зможе Вашингтон переконати союзників Москви розірвати торговельні зв'язки з Кремлем.

Про це пише Центр аналізу європейської політики (CEPA).

"Президент США Дональд Трамп посилив санкції США проти Росії 22 жовтня, включивши дві найбільші російські нафтові компанії до чорного списку Міністерства фінансів США — крок, від якого відмовився його попередник Джо Байден", – говориться у повідомленні.

"Заходи мають багате символічне значення, відзначаючи перехід адміністрації США до більш скептичної позиції щодо Росії, хоча ефект на Кремль може проявитися повільно", – пише CEPA.

На думку аналітиків, з двох основних покупців російської нафти, Китаю та Індії, слабкою ланкою є Індія. Наразі вона веде переговори про торговельну угоду зі США, і може повністю відмовитися від російської нафти.

"Незважаючи на це, залишаються питання щодо Nayara Energy, де "Роснефть" володіє 49% акцій — недостатньо для автоматичного введення санкцій. На відміну від британських санкцій, Міністерство фінансів США не згадало Nayara Energy", – зазначено у публікації.

"Китай представляє більш складну картину. Попередній досвід показує, що китайські державні компанії із західними активами та контрактами дотримуються санкцій. Але дрібніші оператори з нетерпінням купують дешеву, санкційну нафту", – пише CEPA.

"Підхід Китаю до іранської нафти — майже повністю купується Пекіном за системою, ізольованою від західних ринків — може бути відтворений для російської сирої нафти, якщо це буде визнано за необхідне", – зазначено у публікації.

"Китай менше, ніж Індія, стурбований торговельною війною зі США, і має як досвід, так і можливості для роботи з санкціонованою нафтою. Це питання може стати частиною обговорень між Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Сеулі 30 жовтня", – кажуть аналітики.

"Наразі формулювання санкцій залишає Росії певний простір для маневру. Якби адміністрація США була рішуче налаштована застосувати більш руйнівні заходи, вона доклала б більше зусиль для забезпечення дотримання чинних санкцій проти виробників нафти, приєдналася б до механізму обмеження цін ЄС та додатково націлилася б на тіньовий флот", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Санкції, запроваджені Білим домом проти російських "Роснефти" та "Лукойлу", можуть скоротити нафтові доходи Москви аж на 30%, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. придбала мільйони барелів сирої нафти з Близького Сходу й США після того, як Вашингтон запровадив санкції проти клмпаній "Роснефть" та "Лукойл".

Раніше повідомлялося, що різке зниження попиту на нафту з боку двох найбільших клієнтів Росії скоротить нафтові доходи Москви та змусить найбільших імпортерів світу шукати альтернативних постачальників.