Нацбанк України розповів, яка у фінустановах частка непрацюючих кредитів

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 01 травня 2025 року скоротилася до 28,3%, або на 2 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.

Про це повідомляє Національний банк України у Telegram.

"Ключовий чинник скорочення частки NPL ‒ приріст кредитного портфеля, однак і обсяг NPL скорочується. Обсяг NPL за січень ‒ квітень скоротився на 8,1 млрд грн, натомість обсяг валових кредитів у банках за цей період зріс на 62,5 млрд грн", – говориться у повідомленні.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків та одночасно в роздрібному і в корпоративному портфелях ‒ до 14,2% та 36,6% відповідно. Без урахування боргів колишніх власників АТ КБ "ПриватБанк" та старих безнадійних боргів у державних банках частка NPL у банківській системі становить 17,0%.

З 2025 року банки перейшли до визначення непрацюючих кредитів NPL за оновленою методологією згідно з вимогами ЄС, нагадують у НБУ. Це не мало суттєвого впливу на частку NPL з огляду на виважені підходи фінансових установ до оцінки ризиків та хорошу якість кредитного портфеля, водночас сприяло прозорості сектору.

Напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну частка NPL в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 01 березня 2022 року, зазначає НБУ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках за квітень зріс на 3,3%, на рахунках юридичних осіб – на 1,5%.

З початку року обсяг гривневих коштів населення на рахунках у банках відповідно до оперативних даних зріс на 3,8%, на рахунках юридичних осіб – на 0,6%, повідомляв НБУ. Станом на початок травня обсяг гривневих коштів клієнтів у банках перевищує 1,9 трлн грн, що вдвічі більше показника напередодні повномасштабного вторгнення.

Також повідомлялося, що станом на 1 травня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 46,68 млрд доларів. У квітні вони зросли на 10,2%.

Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, – найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Нацбанком на валютному ринку. Зокрема, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 6 347,6 млн дол.

Повідомлялося раніше, що борги українців перед мікрофінансовими організаціями на початок поточного року складає 15,77 млрд грн. Це у 1,7 раза або на 6,47 млрд грн більше, ніж на початку 2024-го. Зазначається, що за перші три квартали 2024-го заборгованість за мікрокредитами подвоїлась: з 9,3 млрд грн зросла до 18,47 млрд грн. Під кінець року борг поменшав на 2,7 млрд грн.

Також повідомлялося, що законопроєкт про створення крипторезерву в Україні можуть внести до парламенту вже наступного тижня, а законодавчу ініціативу про віртуальні активи чекає довгий процес схвалення.

Як розповів перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк,, відповідний документ перебуває на фінальній стадії підготовки.