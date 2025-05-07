Міжнародні резерви України зросли на понад 10%

Станом на 1 травня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 46,68 млрд доларів. У квітні вони зросли на 10,2%.

Про це повідомляє Національний банк України.

Зазначається, що така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, – найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Нацбанком на валютному ринку.

Зокрема, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 6 347,6 млн дол. З цієї суми:

4 861,6 млн дол. – від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

1294,0 млн дол. – від міжнародних партнерів через рахунки Світового банку;

192,0 млн дол. – від розміщення валютних ОВДП.

Крім того, за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 517,9 млн дол., з яких:

299,2 млн дол. – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

169,3 млн дол. – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

49,4 млн дол. – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 82,1 млн дол.

Водночас у квітні порівняно з березнем чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 17,1%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 2 208,7 млн дол. та викупив до резервів 17,5 млн дол.

За даними Нацбанку, у квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 742,5 млн дол.

НБУ зазначає, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо:

Станом на 1 квітня 2025 року міжнародні резерви України становили 42,38 млрд доларів. У березні вони зросли на 5,6%.

Нацбанк підвищив свої очікування щодо міжнародних резервів у 2025 році – з 40,5 млрд дол. до 57,6 млрд дол.