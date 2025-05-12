Обсяг гривневих коштів у банках вдвічі більше показника напередодні вторгнення – НБУ

Обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках за квітень зріс на 3,3%, на рахунках юридичних осіб – на 1,5%.

Такі оперативні дані повідомляє у своєму телеграм-каналі Національний банк України.

З початку року обсяг гривневих коштів населення на рахунках у банках відповідно до оперативних даних зріс на 3,8%, на рахунках юридичних осіб – на 0,6%, повідомляє НБУ.

Станом на початок травня обсяг гривневих коштів клієнтів у банках перевищує 1,9 трлн грн, що вдвічі більше показника напередодні повномасштабного вторгнення.

НБУ повідомляє, що банки і далі зі значним запасом виконують нормативи короткострокової та довгострокової ліквідності, маючи достатні обсяги високоякісних ліквідних активів.

"Тож цього року повторюється тенденція, яка спостерігалася і в довоєнні часи, коли через сезонні чинники надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці календарного року та скорочуються на початку наступного. Однак це скорочення доволі швидко компенсується та не має відчутного впливу на стан ліквідності банківської системи", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за 2024 рік сума збитків від незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток зросла на 37% – до 1,1 млрд гривень.

Зокрема, зросла середня сума однієї незаконної операції на 39% порівняно з 2023 роком (з 3 065 гривень у 2023 році до 4 247 грн у 2024 році).

Водночас кількість незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток, за якими були понесені збитки, зменшилась на 2 тис. операцій (або на 1%) – до 270 тис.

Також повідомлялося, що станом на 1 травня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 46,68 млрд доларів. У квітні вони зросли на 10,2%.

Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, – найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Нацбанком на валютному ринку.

Раніше повідомлялося, що станом на 1 квітня частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 28,6% або на 1,7 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.

За даними регулятора, обсяг NPL за перший квартал скоротився на 10,7 млрд грн до 382,6 млрд грн, або на 2,7%. Тенденція його поступового зменшення триває з початку 2023 року.