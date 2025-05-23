Железняк розповів, коли зареєструють законопроєкт про крипторезерв в Україні

Законопроєкт про створення крипторезерву в Україні можуть внести до парламенту вже наступного тижня, а законодавчу ініціативу про віртуальні активи чекає довгий процес схвалення.

Про це розповів перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, пише "Мінфін".

За його словами, відповідний документ перебуває на фінальній стадії підготовки.

"Ми даємо можливість, якщо буде таке рішення регулятора, додавати до наших резервів віртуальні активи. Регулятор сам визначатиме, які саме. Захочуть тримати цю частину резерву в біткоїнах? — Добре. Захочуть інші варіанти? — Будь ласка", — розповів він в інтерв’ю.

"Це буде їхня логіка і вибір. Я не бачу сенсу це регулювати. Бо криптоіндустрія розвивається дуже швидко, як, в принципі, і ринок віртуальних активів", — зазначив він.

Железняк також прокоментував заяву голова податково-митного комітету Данила Гетманцева про те, що парламент не планує запускати жодних резервів, зокрема стратегічних, тим більше у криптовалюті.

"Ще місяці три тому в інтерв'ю "Українській правді" я сказав, що, ми готуємо законопроєкт щодо крипторезерву, і щойно він буде готовий, внесемо його в парламент. На той час ми саме проводили консультації з Нацбанком, представниками криптоіндустрії та експертами Комітету. Чи залучений до цього процесу Данило Гетманцев? — Ні, не залучений", — запевняє він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів 29 квітня затвердив законопроєкт про податкову звітність для операторів цифрових платформ. Йдеться про онлайн-сервіси, які пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркетплейсів тощо.

Згідно із законопроєктом, оператори цифрових платформ будуть визначені податковими агентами та автоматично стягуватимуть податки з громадян, які отримують доходи від продажу товарів або надання послуг з їх використанням.

Раніше ЕП на основі свого аналізу Єдиного державного реєстру судових рішень писала, що криптовалюти дедалі частіше стають інструментом скоєння злочинів, а правоохоронці за ним не встигають.