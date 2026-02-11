На західній Україні запустили завод з виробництва кормів для домашніх тварин

Українська компанія Suziria Group запустила у Калуші (Івано-Франківська область) виробництво вологих кормів для котів і собак.

Про це пише Zaxid.net.

На заводі планують виробляти до 10 тис. тонн продукції на рік.

У пресслужбі компанії зазначили, що в запуск підприємства площею 800 м² інвестували понад 6,1 млн євро.

За даними Forbes Ukraine, новий завод стане третім виробничим майданчиком Suziria Group, запущеним в Україні під час повномасштабної війни.

На заводі в Калуші з сировини українських та європейських постачальників виготовлятимуть корми під брендом групи Half&Half та новим брендом CATCH!, створеним для сегменту економкласу.

"Потужність підприємства наразі дозволяє виробляти до 5 тис. тонн продукції на рік із плановим збільшенням до 10 тис. тонн до кінця 2026 року", – зазначила співвласниця та голова наглядової ради Suziria Group Поліна Кошарна.

За її словами, новий завод зможе покривати до 15% ринку вологих кормів в Україні, що становить близько 66 тис. тонн на рік.

Для запуску проєкту залучили українських та міжнародних експертів — Logrus та All About Pet-food, а обладнання закупили у провідних виробників із Німеччини, Великої Британії, Італії, Іспанії, Японії та Франції.

"Це третє виробництво компаній у Калуші, з 2022 року тут виготовляють зернові корми та ласощі. Частину потужностей компанії у Харкові релокували до ЄС", – говориться у публікації.

Suziria Group – це українська сімейна група компаній, яка розвиває ринок товарів для домашніх тварин понад 30 років. До її складу входять компанії Suziria Brands, Suziria Distribution та мережа зоомаркетів MasterZoo, зазначає Zaxid.net.

Компанія працює по всій території України та за її межами, експортуючи власні бренди, серед яких: Savory, Half&Half, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, Puramur.

За даними аналітичного порталу YouControl, ТОВ "Сузірʼя Центр" належить харків'янам Поліні та Олексію Кошарним. У 2025 році виторг компанії склав 3,2 млрд грн.

