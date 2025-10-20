На Львівщині побудують новий завод мінеральних вод

Компанія "Карпатські мінеральні води" виграла аукціон Державної служби геології та надр з продажу спеціального дозволу на видобування мінеральної води у Золочівському районі Львівської області.

Про це пише zaxid.net.

"За право користування ділянкою та п'ятьма свердловинами виробник мінералки "Карпатська Джерельна" запропонував понад 26 млн грн. Компанія будує на цій ділянці новий завод для виготовлення напоїв під власними торговими марками", – говориться у повідомленні.

Торги відбулися на платформі "Prozzoro Продажі" 15 жовтня. Дозвіл від Держгеонадр передбачає "геологічне вивчення з подальшим видобуванням" мінеральної води на ділянці поблизу села Хмелева на Золочівщині терміном на три роки. Початкова вартість лоту була 25,73 млн грн.

В аукціоні взяли участь дві компанії "Карпатські мінеральні води" та "Електронні торгівельні технології". Перша була ініціатором торгів. Її пропозиція – 26,13 млн грн – виявилися переможною. Другий учасник запропонував ціну, що дорівнювала стартовій, – 25,73 млн грн.

"Влітку 2025 року група компаній "Карпатські мінеральні води" почала будувати новий завод поблизу села Хмелева на Золочівщині. Це буде вже другий об'єкт компанії на території Львівської області", – говориться у повідомленні.

На першому заводі – у селі Струтин Золочівського району – виробництво запустили близько 30 років тому.

Потужність нового підприємства "Карпатських мінеральних вод" становитиме 200 млн пляшок на рік.

Бенефіціарами ТзОВ "Карпатські мінеральні води" є підприємець Сергій Устенко (83,77%) та його батько, колишній український політик Петро Устенко (16,23%).

У вересні 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку повідомив, що надасть компанії кредит на 11 млн євро для фінансування будівництва нового заводу напоїв у Львівській області. Загальна вартість проєкту становить 24 млн євро.

