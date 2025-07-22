На уже подсанкционном НПЗ Индии отменили загрузку танкера

Нефтяной танкер Talara, зафрахтованный крупной энергетической компанией BP, вышел из порта Вадинар индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy, попавшего под санкции, так и не загрузив дизельное топливо.

Об этом со ссылкой на отраслевые источники и данные судоходства на сайте LSEG пишет агентство Reuters.

"Судно должно было загрузить 60 тыс метрических тонн (447 тыс баррелей) дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы 21 июля с грузом, который направлялся в Африку, свидетельствуют данные LSEG", - говорится в сообщении.

Nayara частично принадлежит крупнейшему российскому производителю нефти "Роснефть", напоминает Reuters.

В агентстве считают, что изменение плана загрузки свидетельствует о том, что "санкции Европейского Союза, введенные против Nayara в пятницу, нарушают экспорт нефтепродуктов с поддерживаемого Россией нефтеперерабатывающего завода, одного из двух частных экспортеров топлива в Индии".

Напомним:

Как сообщалось, 18 июля, Совет ЕС принял 18-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, которые ударят по энергетическому, банковскому и военному секторам России, а также торговле с ЕС.

В то же время, часть нового пакета санкций против России, которая направлена на ограничение потока топлива, изготовленного из российской сырой нефти, вступит в силу только в январе 2026 года, сообщил Bloomberg.

На фоне новых санкций Евросоюза против России цены на нефть остаются почти неизменными. Трейдеры оценивают возможные последствия для глобального рынка топлива. В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6 центов и торговались на уровне 69,34 доллара за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 17 центов до 67,51 доллара.

Ранее сообщалось, что квартальные доходы России от ископаемого топлива упали до самых низких показателей с момента вторжения в Украину. Российские доходы от ископаемого топлива во втором квартале 2025 года упали на 18% в годовом исчислении - самый низкий показатель за квартал с момента вторжения в Украину. И это несмотря на увеличение объемов экспорта во втором квартале на 8% по сравнению с первым кварталом 2025 года.