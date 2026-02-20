Водій нардепа Лабазюка отримав підозру за відмову свідчити

Водію нардепа Лабазюка оголосили підозру за відмову від надання свідчень у суді.

Про це пише Центр протидії корупції.

НАБУ і САП оголосили підозру свідку Богдану Шудрі за відмову давати показання в суді щодо обставин справи народного депутата Сергія Лабазюка.

Шудра працював помічником Лабазюка на громадських засадах, а також був його особистим водієм.

"Шудра не спростовує факт передачі пакету ймовірно із коштами. Але на питання, чи передавав він цей пакет ексочільнику Агентства відновлення Мустафі Найєму, Шудра відмовився давати свідчення, спираючись на право не свідчити проти себе", – говориться у публікації.

Прокурор САП декілька разів запитувала, за чиїм дорученням він передавав пакет Найєму та чи передавав він щось Найєму, але свідок відмовився відмовлявся відповідати і казав, що цим він свідчить проти себе.

Суд декілька разів робив зауваження і констатував відмову від надання показань. Тепер справа щодо нього буде розглядатися в Солом'янському суді, повідомляє ЦПК.

"Я готовий відповідати на питання стосовно Сергія Петровича, але стосовно себе – ні", – заявив Шудра.

Лабазюк обвинувачується у наданні 150 тисяч доларів за сприяння в перемозі на тендерах. Гроші нібито планували передати тодішнім віцепрем'єру Олександру Кубракову та голові Держагентства відновлення Мустафі Найєму.

Раніше ВАКС дозволив Лабазюку виїхати до Молдови і він повернувся назад, нагадує ЦПК.

Нагадаємо:

Раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили нардепа з групи "За Майбутнє" Сергія Лабазюка на передачі хабаря.

21 травня 2024 р. прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно нардепа та його спільника, яких викрили на наданні хабаря віцепрем'єр-міністру – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.