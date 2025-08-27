Посадовець "Лісів України" вимагав з підрядника хабар 3 мільйони – ДБР

На Рівненщині правоохоронці викрили керівника одного з надлісництв філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" на вимаганні коштів з підрядника.

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

За даними джерел УП, фігуранта звуть Шпаковський Василь.

Встановлено, що хабар у 3 млн грн мав сплатити представник комерційних структур, які уклали з держпідприємством договір з надання лісозаготівельних послуг.

Посадовець встановив для комерсантів "таксу", яку вони мали сплатити протягом 2025 року. Задокументовано, що за травень ця сума складала 40 грн за кожний кубометр зрубаної деревини, а у липні зросла до 60 грн, зазначає ДБР.

За даними правоохоронців, загальний розмір "данини" за три місяці роботи підрядника становив 3 млн грн. За ці кошти фігурант гарантував визнання підприємців переможцями за результатами проведення наступних тендерних закупівель для потреб надлісництв та лісництв, що знаходяться на території філії "Поліський лісовий офіс".

Також він обіцяв безпроблемне затвердження актів прийняття-передання робіт та послуг по майбутнім договорам про надання лісозаготівельних послуг.

У випадку відмови очільник надлісництва погрожував створити умови, що унеможливлять надання надалі комерсантами лісозаготівельних послуг. Він також посилався на «підтримку» такого підходу інших високопосадовців філії "Поліський лісовий офіс", інформує ДБР.

У першій половині серпня слідчі Бюро задокументували перший факт передачі службовцю неправомірної вигоди в розмірі 500 тис. грн. Під час отримання другого "траншу" у 2,5 млн грн правоохоронці затримали фігуранта.

У ході обшуків у його автівці вилучено повну суму одержаної "данини", яку він зберігав для розподілення між іншими учасниками оборудки, особи яких встановлюються.

Наразі начальнику надлісництва філії "Поліського лісового офісу" повідомлено про підозру. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі причетні посадовці.



