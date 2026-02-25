У Одесі виявили переплату 21 мільйона гривень за живлення для світлофорів

У Одесі викрили завищення вартості блоків безперебійного живлення та акумуляторів для світлофорів: з бюджету було переплачено понад 20,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

В організації схеми слідство підозрює директора одного з підприємств, який фактично контролює групу компаній, розповідає прокуратура.

До її реалізації він залучив посадових осіб комунальної установи "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міської ради, адвоката та керівників ще двох підприємств.

У 2024 році підконтрольні компанії регулярно вигравали тендери та постачали обладнання за завідомо завищеними цінами, стверджує прокуратура.

"Під час обшуків у приміщеннях комунальної установи, за місцем проживання фігурантів та за адресами підприємств вилучено чорнові записи, розрахунки вартості обладнання та матеріали, що підтверджують узгодження цін між компаніями", – говориться у повідомленні.

Про підозру прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили 7 особам: двом посадовцям КУ "СМЕП", власнику групи компаній, двом директорам, адвокату та співробітнику підконтрольного підприємства. Їм інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах, учинене в умовах воєнного стану.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи, одного з посадовців комунальної установи - відсторонено від посади, повідомляє Офіс генпрокурора.

