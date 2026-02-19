На Івано-Франківщині ліквідували нелегальну АЗС з фальсифікованим пальним

Бюро економічної безпеки на Івано-Франківщині припинило роботу нелегальної АЗС, яка продавала фальсифіковане пальне без дозвільних документів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У межах досудового розслідування детективи провели обшуки приміщень та території АЗС. Вилучено пальне невідомого походження, резервуар для його зберігання, паливну колонку, а також понад 250 тис. грн готівки.

Обладнання, що використовувалося для незаконного продажу пального, демонтовано, інформують правоохоронці.

Встановлюються причетні особи, а також місця виготовлення пального та канали його постачання.

Нагадаємо:

У січні податківці виявили 37 адрес нелегальної торгівлі пальним, обладнання та резервуари було опломбовано, а пальне й технічними засобами – вилучено.