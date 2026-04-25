На Київщині ворожа атака пошкодила об'єкти критичної інфраструктури

У Білоцерківському районі Київщини внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, складські та виробничі приміщення.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

Також ворог пошкодив приміщення та спецтехніку аварійно-рятувального загону ДСНС. На місцях уже працюють усі необхідні оперативні служби, триває ліквідація наслідків, зазначив він.

За його словами, цієї ночі обійшлося без постраждалих серед мирного населення.

"Ми добре розуміємо, що ворог не припиняє своїх спроб залишити наших людей без світла, води та базових умов для життя. Саме тому сьогодні як ніколи важливо посилювати стійкість наших громад, зміцнювати енергетичну незалежність і бути готовими до будь-яких викликів", – наголосив Калашник.

Нагадаємо:

У ніч на 25 квітня противник завдав комбінованого удару із застосуванням 666 БпЛА та ракет, з них 610 було збито або подавлено, повідомили Повітряні сили.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом вбито 4 та поранено понад 30 людей по всій Україні через російський обстріл у ніч на 25 квітня.