У Харкові через атаку РФ зазнали пошкоджень лінія електропередач та житлові будинки

Внаслідок російської атаки у Немишлянському районі Харкова зазнала пошкоджень лінія електропередач, яку зараз відновлюють фахівці АТ "Харківобленерго".

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Також було пошкоджено 29 приватних житлових будинків. Зокрема, було вибито вікна, понівечено покрівлі та паркани, зазначили в міськраді.

Йдеться, що на місці оперативно розгорнули роботи з ліквідації наслідків удару. До відновлення залучені комунальні підприємства, а також благодійні організації - гуманітарна місія "Проліска" та БФ "Я врятований", які надають допомогу мешканцям.

Як поінформували в міськраді, обстеження пошкоджених об'єктів триває, відповідні служби працюють над якнайшвидшим відновленням житлового фонду.

У ніч на 25 квітня противник завдав комбінованого удару із застосуванням 666 БпЛА та ракет, з них 610 було збито або подавлено, повідомили Повітряні сили.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом вбито 4 та поранено понад 30 людей по всій Україні через російський обстріл у ніч на 25 квітня.