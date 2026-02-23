Світовий банк підвищив оцінку потреб України на відновлення

Загальна вартість відновлення в Україні на 31 грудня 2025 року становить $588 млрд (понад 500 млрд євро) протягом наступного десятиліття, що майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2025 рік.

Таку оновлену "Швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA5)" оприлюднили уряд України, група Світового банку, Європейська комісія та ООН 23 лютого, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам все ще вдається швидко відновлюватися та розвиватися далі.

Підтримка допомагає нам терміново відремонтувати нашу критично важливу інфраструктуру, щоб країна продовжувала функціонувати, а також продовжувати систематичні заходи з відновлення, зосереджені на енергетичних проєктах та житлі для наших людей", — прокоментувала результати прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Торік оцінка потреб становила $524 млрд, роком раніше – $486 млрд, ще роком раніше – $411 млрд.

Зазначається, що оцінка RDNA5, яка охоплює завдану шкоду за майже чотири роки з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2025 року, демонструє, що пряма шкода в Україні наразі сягнула $195 млрд порівняно зі $176 млрд в оцінці RDNA4 та $152 млрд в оцінці RDNA3.

"Найбільше постраждали житловий, транспортний та енергетичний сектори. Збитки, втрати та потреби залишаються зосередженими в прифронтових областях та мегаполісах", — йдеться у документі.

