Ворог атакував обʼєкт інфраструктури на Житомирщині

У ніч з 25 на 26 квітня російські загарбники вчергове атакували Житомирську областья та пошкодили обʼєкт інфраструктури.

Про це повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За повідомленням ОВА, силами протиповітряної оборони над територією області було знищено декілька цілей.

Однак через падіння уламків виникла пожежа на одному з об'єктів інфраструктури.

"Завдяки професійним діям рятувальників ДСНС її вдалося оперативно ліквідувати. Тривають відновлювальні роботи та відповідні слідчі дії", – написав Бунечко.

25 квітня у Білоцерківському районі Київщини внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, складські та виробничі приміщення.