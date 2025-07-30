В Сумской области решили усилить защиту АЗС

Сумская областная военная администрация прорабатывает с бизнесом вопрос защиты АЗС от российских ударов.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет сайт Sumy.Today.

"Враг целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру, в частности АЗС, особенно в северной части Сумщины", - говорится в публикации.

Уже состоялось совещание с представителями всех АЗС, где обсуждались инженерные решения по обустройству защиты.

В течение двух недель будет понятно, кто готов инвестировать в эти мероприятия, а ОВА и военные будут оказывать организационную и инженерную помощь, отметил Григоров.

"Вопрос логистики горючего также находится на контроле, хотя детали из соображений безопасности не разглашаются", - пишет Sumy.Today.

Кроме того, в рамках программы "Безопасное небо" выделено 10 миллионов гривен, а дополнительно запланировано и утверждено еще 20 миллионов гривен на усиление ПВО Сумщины.

Григоров отметил, что 10-15% от общей системы составляют добровольческие формирования территориальных общин, и это лишь одна из составляющих мобильных огневых групп, которые противодействуют вражеским БпЛА.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки дронами был уничтожен последний автозаправочный комплекс сети ОККО в Константиновке Донецкой области.

Сети АЗК ОККО, учитывая риски попаданий в результате атак РФ, пытаются работать "на очень минимальных остатках топлива", хотя это не оптимально с точки зрения логистики и приводит к удорожанию товара, но оправдывает себя в случае обстрелов.

Также сообщалось, что в Запорожской области построили первый специальный антидроновий тоннель для защиты гражданского и военного транспорта от атак вражеских FPV-дронов. Возведение тоннелей осуществляется за средства Совместного оборонного фонда.