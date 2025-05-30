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Атака російських дронів на Костянтинівку: у місті знищена остання АЗС ОККО

Віктор Волокіта — 30 травня, 18:10
Атака російських дронів на Костянтинівку: у місті знищена остання АЗС ОККО
Фото: скриншот із відео ДСНС Донеччини

Внаслідок російської атаки дронами було знищено останній автозаправний комплекс мережі ОККО у Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомила пресслужба ОККО у соцмережі X (Twitter).

"Той, що попри щоденні обстріли КАБами та ракетами, продовжував працювати й заправляти. Який ще донедавна був острівком спокою та місцем сили для багатьох місцевих, а особливо для наших захисників і захисниць", – йдеться в повідомленні.

В ОККО також повідомили, що увесь персонал автозаправного комплексу залишився живий.

Нагадаємо:

Мережі АЗК ОККО, враховуючи ризики влучень внаслідок атак РФ, намагаються працювати "на дуже мінімальних залишках пального", хоча це не оптимально з погляду логістики та призводить до подорожчання товару, але виправдовує себе у випадку обстрілів.

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