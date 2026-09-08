У Києві після обстрілу горіли склади одразу в чотирьох районах

Внаслідок російської атаки на столицю в ніч на 8 вересня сталися пожежі у складських приміщеннях та на території приватної школи.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Займання складів відбулось у Шевченківському, Дарницькому, Подільському та Голосіївському районах, внаслідок падіння уламків.

Також уламки впали на житловий будинок, де люди були заблоковані у квартирах, та на недобудований 26-поверховий будинок. Без пожежі.

За даними медиків, загинули двоє людей. Постраждали 10 мешканців міста. 5 поранених госпіталізували, двоє з них – у тяжкому стані.

Нагадаємо:

Через російський обстріл Києва вночі та зранку 8 вересня, внаслідок якого 2 людей загинуло і 10 постраждали, руйнування зафіксували у семи районах Києва, зокрема пошкодження отримали житлові будинки, склади, навчальний заклад, лікарня і вхід до станції метро "Тараса Шевченка".