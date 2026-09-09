Деякі регіони відстають у виконанні "планів стійкості" перед зимою – Корецький

Премʼєр-міністр Сергій Корецький заявив, що у деяких регіонах країни є відставання у будівництві захисних споруд і підключенні необхідного обладнання у межах "планів стійкості".

Про це він написав у соцмережах.

"Доручив Міненерго, Мінінфраструктури та Агентству відновлення посилити контроль за кожним конкретним об'єктом і забезпечити завершення робіт у визначені строки", – зазначив премʼєр.

За словами Корецького, уряд уже виділив на реалізацію планів стійкості 67,6 млрд грн. Із них 43,7 млрд грн – на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури.

Премʼєр також заявив, що місцева влада несе персональну відповідальність за забезпечення резервного живлення об'єктів тепло- і водопостачання та водовідведення.

"До початку опалювального сезону ще є час і всі служби, відомства та органи місцевого самоврядування мають максимально консолідувати зусилля та прискорити роботу, щоб усі визначені заходи були виконані вчасно", – зазначив Корецький.

Нагадаємо:

У Мінвідновлення заявили, що житловий фонд України готовий до опалювального сезону на 79,2%, об'єкти соціальної сфери – на 86,5%.