На російському ринку електроніки – найсильніша криза за останні десятиліття

Російський ринок побутової техніки та електроніки переживає найсильніше падіння за останні десятиліття.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За її даними, у Росії зафіксовано спад у ключових сегментах: продажі ноутбуків зменшилися на 10 % у штуках і на 14 % у грошовому вираженні, телевізорів – на 10 % і 6 %, настільних ПК – на 9 % і 11 %.

Серед причин називають високу ключову ставку та обмежений доступ до кредитів.

"Водночас на ринку смартфонів очікується скорочення з 31,5 млн до 26–27 млн штук на рік. Середня ціна пристрою зростає, адже споживачі купують телефони "на довший термін", що становить 5–6 років", – говориться у повідомленні.

Маркетплейси, на відміну від класичного ритейлу, зростають завдяки великим знижкам і агресивній конкуренції.

"Але це не ознака здоров’я ринку, а наслідок того, що покупці шукають найдешевші варіанти, часто відмовляючись від якісної продукції на користь маловідомих брендів. Середня ціна бездротових навушників, наприклад, впала нижче 2 тисяч рублів – показник різкої економії", – зазначає розвідка.

Навіть у сегменті ресейлу головним драйвером зростання є не інновації, а економічна скрута населення. Люди все частіше купують уживану техніку замість нової, намагаючись заощадити. Тенденція до падіння посилюється, російський ринок електроніки найближчими роками не зможе повернутися до колишніх обсягів.

Нагадаємо:

Російський уряд у п’ять разів скорочує витрати на hi-tech промисловість через проблеми з бюджетом.

Раніше повідомлялося, що російське міністерство промисловості й торгівлі хоче заборонити державним установами і компаніям закуповувати іноземні телевізори. При чому до реєстру російської радіоелектроніки Мінпромторгу, яка доступна для держзакупівель, входять лише два виробники телевізорів. Один не до кінця відповідає вимогам, другий зупинив виробництво через низький попит.

Раніше повідомлялося, що у Росії припинилося виробництво єдиного вітчизняного телевізора із реєстру російської радіоелектроніки Мінпромторгу. Воронезький завод "Квант" припинив збирати телевізори через низький попит на таку продукцію, і насамперед із боку держсектора.

У 2024 році в межах російських держзакупівель було оголошено понад чотири тендери на придбання телевізорів, і переважно закуповувалися телевізори іноземних брендів – LG, Sony, Samsung, Xiaomi, Haier та інші.