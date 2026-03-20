Подолання енергетичної кризи: IЕА радить водіям сповільнитися

Рекордного вивільнення 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів та інших заходів, які вживають уряди країн, недостатньо для подолання енергетичної кризи.

Про це йдеться на сайті Міжнародного енергетичного агентства (IЕА).

"Війна на Близькому Сході створює серйозну енергетичну кризу. За відсутності швидкого вирішення наслідки для енергетичних ринків та економіки ставатимуть ще більш серйозними", – говориться у повідомленні.

У звіті агентство назвало негайні заходи, "які довели свою ефективність на практиці у різних умовах" – їх склали на основі багаторічного досвіду IEA.

Так, робота з дому за можливості зменшує споживання пального завдяки скороченню щоденних поїздок. У той же час перехід з приватних авто на автобуси та поїзди також знижує попит на нафту

IEA також радить водіям знижувати швидкість на автомагістралях щонайменше на 10 км/год. Менша швидкість допомагає скоротити витрати пального транспортом, запевняють у агентстві.

Спільні поїздки та економне водіння. Більше пасажирів в одному авто та плавний стиль керування знижують споживання пального.

Відмова від авіаперельотів, якщо є альтернативи, скорочує попит на авіаційне пальне, особливо у ділових поїздках, переконують у IEA.

Ще одна порада – перехід на сучасні способи приготування їжі. Використання електричних приладів може зменшити залежність від LPG.

Порада для влади – почерговий доступ приватних авто в містах. Системи обмеження руху за номерними знаками допомагають зменшити затори та витрати пального, зазначено у повідомленні.

"У дорожньому транспорті комбінація поведінкових і політичних заходів може забезпечити швидкі заощадження. Багато з цих заходів були реалізовані в минулому і знову розглядаються в кількох країнах", – зазначають у IEA.

Зменшення споживання скрапленого газу (LPG) транспортом дає змогу зберегти його для критичних потреб, зокрема приготування їжі, говориться у повідомленні.

IEA закликає бізнес підвищити ефективність вантажних перевезень і доставки. Оптимізація маршрутів, технічного стану транспорту та завантаження зменшує використання дизельного пального.

Підвищення енергоефективності в промисловості та зміна сировини допомагає зменшити споживання нафти та вивільнити паливо для критичних потреб, говориться також у повідомленні.

Такі заходи, спрямовані на зниження попиту, не можуть повною мірою компенсувати масштаби збоїв у постачаннях, визнає IEA. Однак їхнє широке впровадження може відіграти важливу роль у зниженні витрат, запевняє агентство.

