На Прикарпатті викрили посадовицю банку: привласнила гроші з карток клієнтів

Поліцейські Прикарпаття викрили експрацівницю банку, яка не повідомляючи власників карток, відкривала на їхні імена нові кредитні рахунки і знімала кошти.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області

Ідеться про 40-річну колишню заступниця керівника відділення банку. Вона мала розширений доступ до автоматизованих банківських систем, персональних даних клієнтів та фінансових інструментів.

"З квітня по жовтень 2025 року під час звернень щодо перевипуску платіжних карток підозрювана отримувала персональні дані клієнтів. А далі, не повідомляючи власників, відкривала на їхні імена нові кредитні рахунки", – розповіли правоохоронці.

Фігурантка самостійно оформлювала платіжні картки, отримувала PIN-коди і могла розпоряджатися грошима.

Вона легалізовувала кредитні гроші, знімаючи готівку через банкомати, розраховувалася в торгових закладах, перераховувала на власні рахунки.

Наразі відомо про 135 тисяч гривень, які підозрювана зняла з чужих рахунках.

Під час обшуків у підозрюваної вилучили мобільний телефон і банківські картки на ім'я клієнтів.

Жінці інкримінують привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах і легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Санкції статей передбачають до восьми років ув'язнення, повідомили у поліції.

На Сумщині правоохоронці ліквідували шахрайський кол-центр, який ошукував військових: зловмисники розміщували фейкові анкети жінок на сайтах знайомств і виманювали в них кошти.

Правоохоронці затримали шахраїв, які через банкомати на Закарпатті легалізовували підроблені купюри і завдали банку два мільйона гривень збитків.

У місті Буча на Київщині правоохоронці викрили шахрайств: 66 осіб, у тому числі ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, втратили кошти, інвестувавши у житло.

Правоохоронці викрили хакерську групу, яка зламувала ігрові акаунти Roblox та заробила суму, еквівалентну десяти мільйонам гривень, продаючи їх у Росії.

У Львові розслідують масштабний кіберзлочин на понад 127 мільйонів гривень, які злочинці отримали, втрутившись в роботу системи дистанційного банківського обслуговування "Клієнт-банк".

Поліція викрила організовану групу, яка через POS-термінали ошукала банки на понад 13 мільйонів гривень.